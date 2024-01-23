Кто такой святитель Григорий, память о котором чтят 23 января: что можно и нельзя делать в этот праздник Алёна Юрьева23 января 2024 года отмечается народный праздник Григория Летоуказатель, посвященный памяти святителя Григория, епископа Нисского.