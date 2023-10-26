Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Как стать своим, когда репатриация на паузе", - Израиль объявил о плохих новостях для части россиян

"Как стать своим, когда репатриация на паузе", - Израиль объявил о плохих новостях для части россиян

Politiki.net Даже и не знаю как эту новость воспримут ряд граждан России - тех, кто "обильно смазывал все последние месяцы лыжи", но, по ряду причин, так и не успел, заскочить в последний вагон, уходящего в Израиль, состава.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
👍👍👍👍
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3 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
В России ни кого не надо впускать с двойным гражданством, видом на жительство, имуществом и счетами за рубежом... Россия не кормушка для таких субъектов.... Нет у них ни родины, ни рода... Они многострадальные, гонимые и т.д. Это их выбор мир большой пусть и будут ни там ни сям... Бродячие артисты, что самое главное ни кому не нужные....
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3 д.
Irina Valeitenok
Да и так сейчас в Израиль никто не поедет...
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2 д.

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