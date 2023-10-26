"Как стать своим, когда репатриация на паузе", - Израиль объявил о плохих новостях для части россиян

АНГЕЛ АНГЕЛ

В России ни кого не надо впускать с двойным гражданством, видом на жительство, имуществом и счетами за рубежом... Россия не кормушка для таких субъектов.... Нет у них ни родины, ни рода... Они многострадальные, гонимые и т.д. Это их выбор мир большой пусть и будут ни там ни сям... Бродячие артисты, что самое главное ни кому не нужные....