"Как стать своим, когда репатриация на паузе", - Израиль объявил о плохих новостях для части россиян

Politiki.net Даже и не знаю как эту новость воспримут ряд граждан России - тех, кто "обильно смазывал все последние месяцы лыжи", но, по ряду причин, так и не успел, заскочить в последний вагон, уходящего в Израиль, состава.
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