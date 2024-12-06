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Русский вундеркинд мощно восхитил Америку! Мичков выдал суперматч, но его команда подарила победу чемпиону

Русский вундеркинд мощно восхитил Америку! Мичков выдал суперматч, но его команда подарила победу чемпиону

Увы.«Филадельфия» дома принимала «Флориду», имея в активе серию из трех побед. В предыдущем матче против «Сент-Луиса» «оранжевые» додавили соперника в овертайме, где победный гол оформил новичок Матвей Мичков.

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