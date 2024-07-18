Джордж Рассел может покинуть Mercedes-AMG

Sebastian KawkaВ 2026 году в Формуле 1 появится заводская команда Audi. Немецкий автопроизводитель уже подписал многолетний контракт с Нико Хюлькенбергом, однако имя напарника немецкого пилота пока не названо.
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