Эквадор решил передать военную технику СССР в США, для дальнейшей отправки Украине

В Эквадоре приняли решение о передаче старой советской и российской техники американцам, невзирая на позицию Москвы, об этом было заявлено президентом страны Даниэлем Нобоа в интервью телеканалу Ecuavisa.
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