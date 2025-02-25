Депутат Немкин: мошенники принялись скупать аккаунты школьников в соцсетях

Аферисты могут распространять запрещенную в РФ информацию Мошенники начали приобретать аккаунты в социальных сетях у школьников под предлогом «раскрутки», в дальнейшем от имени учащихся аферисты могут распространять запрещенную в России информацию, рассказал РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.