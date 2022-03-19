Каменский поддержал Ротенберга: «По первой игре не судят. «Спартак» забил все моменты, СКА – нет»

Валерий Каменский поддержал главного тренера СКА Романа Ротенберга. Советник главного тренера сборной России высказался после поражения петербургского клуба в первом матче плей-офф КХЛ против «Спартака» (1:6).
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