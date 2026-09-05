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Журнал «Профиль»

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Электричество отключат в Симферополе в ночь с 5 на 6 сентября

Электричество отключат в Симферополе в ночь с 5 на 6 сентября

Отключение электроэнергии запланировано в нескольких районах Симферополя с 22:00 5 сентября до 6:00 6 сентября 2026 года.

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