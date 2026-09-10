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Царьград

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В Нижнем Новгороде воры слили бензин и поцарапали крыло авто

В Нижнем Новгороде воры слили бензин и поцарапали крыло авто

Полицейские в Нижнем Новгороде разбираются в обстоятельствах кражи топлива из автомобилей, оставленных на стоянке.

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