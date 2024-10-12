Харрис указала на сокрытие Трампом данных о своем здоровье

Кандидат на президентских выборах США от Демократической партии и вице-президент США Камала Харрис указала на сокрытие своим оппонентом от Республиканской партии и экс-президентом США Дональдом Трампом данных о своем здоровье.
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