El Salvador issues first life sentence in femicide case

El Salvador court issued the country's first life sentence for aggravated femicide, following a legal reform that introduced such penalties.
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