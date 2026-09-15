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El Salvador issues first life sentence in femicide case

El Salvador court issued the country's first life sentence for aggravated femicide, following a legal reform that introduced such penalties.

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