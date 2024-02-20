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Biomedicines: Ученые рассказали, какие семена помогут похудеть

Biomedicines: Ученые рассказали, какие семена помогут похудеть

Семена черного тмина следует включить в рацион питания людям, которые хотят похудеть. Их также нужно употреблять для защиты сердца от повреждений при инфаркте, рассказали ученые в беседе с изданием Biomedicines.

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