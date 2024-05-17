УФАС потребовало изменить новый порядок работы омского КСУ, при котором пропуска на кладбище должны брать только родные умершего, а не ритуальщики.
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УФАС потребовало изменить новый порядок работы омского КСУ, при котором пропуска на кладбище должны брать только родные умершего, а не ритуальщики.