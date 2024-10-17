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Украинский депутат заявил о падении страны в пропасть из-за правительства

Украинский депутат заявил о падении страны в пропасть из-за правительства

Власти Украины ведут страну в пропасть из-за того, что не сумели завершить горячую фазу конфликта. Такое мнение высказал в Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

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