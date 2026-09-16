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Мировое обозрение

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Миллионы евро и зарубежные фонды: Что рассказал осуждённый за госизмену россиянин

Миллионы евро и зарубежные фонды: Что рассказал осуждённый за госизмену россиянин

Признание Николая Зюзева, гражданина России и Канады, осуждённого за государственную измену, обнажило финансовую изнанку проекта, который, по версии ФСБ, работал против суверенитета и территориальной целостности страны.

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