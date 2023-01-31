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«Уизардс» обыграли «Сперс» в Сан-Антонио впервые с 1999 года

«Вашингтон» в понедельник одержал выездную победу над «Сан-Антонио» – 127:106. «Уизардс» обыграли «Сперс» в Сан-Антонио впервые с 11 декабря 1999 года.

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