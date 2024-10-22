В Подмосковье задержали двух подозреваемых в покушении на экс-зампреда правительства Ингушетии

Личности фигурантов не раскрываютсяВ Московской области полиция задержала предполагаемых заказчика и исполнителя нападения на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алиханджиева, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
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