На трассе в Калужской области произошло массовое ДТП

15 марта в Жуковском районе Калужской области произошло массовое ДТП. По данным МЧС, в субботу около 13 часов на 380 км автодороги А-108 произошло столкновение четырёх транспортных средств: грузовика Sitrak, автомобилей Honda, Ford и Mercedes-Benz.