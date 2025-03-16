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На трассе в Калужской области произошло массовое ДТП

На трассе в Калужской области произошло массовое ДТП

15 марта в Жуковском районе Калужской области произошло массовое ДТП. По данным МЧС, в субботу около 13 часов на 380 км автодороги А-108 произошло столкновение четырёх транспортных средств: грузовика Sitrak, автомобилей Honda, Ford и Mercedes-Benz.

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