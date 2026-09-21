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Аргументы и Факты

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Памфилова заявила, что у «Справедливой России» еще есть шанс пройти в ГД

Памфилова заявила, что у «Справедливой России» еще есть шанс пройти в ГД

Согласно предварительным данным, партия «Справедливая Россия» получила 4,96% голосов избирателей. При этом у нее сохраняется вероятность преодолеть необходимый пятипроцентный рубеж и войти в состав Государственной Думы.

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