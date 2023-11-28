В Швеции сыграли в Doom на газонокосилках

Doom на экране газонокосилки / © Husqvarna Речь идет о роботизированных газонокосилках AM 430X NERA с цветным дисплеем высокого разрешения, которые оборудованы колесиком, что дает возможность поворачивать камеру и вести стрельбу Двигаться вперед и в сторону можно с помощью двух кнопок.