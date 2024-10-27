Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Некоторое время назад, одни вояки уже орали, что у них теперь есть Байрактар и России конец!Mash: в России со...
  • Андрей Шишинов
    Переговоры будут вестись после капитуляции бывшей украины. И в границах СССР.На Украине призва...
  • Eduard
    Западное обзество давно пора в могильники упаковать.Им нужна земля? Вот на кладбище и получат,DM: поклон Гутерр...

МО РФ: за ночь над российскими регионами уничтожили 51 беспилотник ВСУ

МО РФ: за ночь над российскими регионами уничтожили 51 беспилотник ВСУ

Минувшей ночью ВС РФ уничтожили и перехватили над территорией России 51 беспилотник ВСУ.«. Дежурными средствами ПВО при попытке киевского режима совершить террористические атаки на объекты страны уничтожен и перехвачен 51 украинский БПЛА», — сообщили в Минобороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх