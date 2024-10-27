МО РФ: за ночь над российскими регионами уничтожили 51 беспилотник ВСУ

Минувшей ночью ВС РФ уничтожили и перехватили над территорией России 51 беспилотник ВСУ.«. Дежурными средствами ПВО при попытке киевского режима совершить террористические атаки на объекты страны уничтожен и перехвачен 51 украинский БПЛА», — сообщили в Минобороны.
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