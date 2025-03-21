Лавров пользуется авторитетом у недружественных стран, заявила Матвиенко

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. При опросах по всем странам и континентам глава МИД Сергей Лавров стал бы самым известным дипломатом, он пользуется авторитетом среди коллег и глав даже недружественных государств, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.