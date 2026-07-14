ФСБ обвинила популярного рэпера в подготовке атаки дронов в Подмосковье

Безопасники раскрыли преступную схему и застрелили одного из ее участников. Федеральная служба безопасности России заявила о предотвращении массированной атаки беспилотников на стратегическое оборонное предприятие в Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии