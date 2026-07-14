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Царьград

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ФСБ обвинила популярного рэпера в подготовке атаки дронов в Подмосковье

ФСБ обвинила популярного рэпера в подготовке атаки дронов в Подмосковье

Безопасники раскрыли преступную схему и застрелили одного из ее участников. Федеральная служба безопасности России заявила о предотвращении массированной атаки беспилотников на стратегическое оборонное предприятие в Московской области.

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