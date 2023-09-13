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Подоляк: Киев не будет расследовать ракетный удар по Константиновке

Подоляк: Киев не будет расследовать ракетный удар по Константиновке

Война до последнего украинца идёт не только на фронте Странным образом из западного информационного поля пропал прилёт ракеты по рынку в Константиновке.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Можно подумать. что Украина- цивилизованная страна. Нет. конечно. Это варвары. которые не будут разбираться да и не разбирались они  никогда. сами  совершали преступления. а     потом обвиняли Россию. От них  никто ничего и не ждет.
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7 час.
И
Ирина
Так сами на себя и выйдут...что расследовать?
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7 час.
Александр Батт
Значит сами и ударили.
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2 час.

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