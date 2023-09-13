Подоляк: Киев не будет расследовать ракетный удар по Константиновке

Регина Толстоброва

Можно подумать. что Украина- цивилизованная страна. Нет. конечно. Это варвары. которые не будут разбираться да и не разбирались они никогда. сами совершали преступления. а потом обвиняли Россию. От них никто ничего и не ждет.