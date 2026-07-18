Коммунистов призвали ответить за уничтожение русского народа

Мне кажется, вы забыли об интервентах. А ведь без их многосторонней помощи белым гражданская война не продолжалась бы так долго и не была бы такой кровавой. А с точки зрения РУССКОЙ МОРАЛИ в любой схватке ВИНОВЕН тот, кто привел оккупантов на родную землю и их поддерживает или выполняет ИХ волю, защищая ИХ интересы. Насчет Махно и других бандитов вы, конечно, правы. Разрушение государственности породило социальных хаос. И ЗАСЛУГА большевиков в том, что они сумели этот хаос пусть с трудом и кровью, но ПРЕКРАТИТЬ, создав на месте дикого поля НОВУЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. Ну а в целом, как это ни печально, картина напоминает нынешнюю ситуацию со СВО, которая давно бы завершилась, если бы не помощь бандеровцам тех же сил, что стремились уничтожить Россию и русскую нацию 100 лет тому назад. Как, впрочем, и 200, при Наполеоне. ЭТО ВОЙНА ЦИВИЛИЗАЦИЙ, а не вопрос только политики и идеологии начала прошлого века.

СК

Сергей Ковалев

тут о многом можно. собственно принадлежность к партии это как форма одежды. в 90-х они под казачество ложились, шашки друг другу дарили, - можно было, - сегодня по своим "окопам" разошлись, но суть устремлений одна - близость к корыту. попытки ВВП организовать ведущую партию пока безрезультатны. пример - КПК в Китае, - партии и альтернативы есть, они тащат свои идеи наверх в КПК, которая внимательно изучает инициативы, но принимает своё решение... глянем на подготовку к осенним выборам! - стыдно за всю эту партийную тусовку. одни вдруг проснулись и тянут одеяло на себя, - смотрите, что мы понаделали! а где раньше были? другие откровенно гадят на головы соседям... грязь какая-то. а идеи нет! смертную казнь возвращать нельзя до тех пор, пока не найдётся честный ответ на вопрос "судьи кто?". да и просто шансы на ошибку достаточные для того, чтобы заменять устранение физическое, на отделение от общества с каким-то полезным трудом, хотя бы окупающим отдельное существование... расстрел царской семьи та власть, в которой были те же люди, не предотвратила. тут я бы не клеил ярлыки направо и на лево, ибо интересантов много, тока нам мало о них рассказывают. хотя принципиально понятно - тот самый наднациональный частный капитал в целом. подробности наверняка есть, но я не эксперт. ну и 1я мiровая объективно назрела, как циклический кризис того самого частного капитала. она не решила всех поставленных задач, поэтому практически сразу по историческим меркам "врубили" 2ю мiровую. итоги всегда одни и те же - передел собственности и власти. вот и сегодня войны не мiровые, - локальные, - но итоги там же, в переделах (контроль ресурсов и логистики, контроль власти на местах). моё мнение может не совпадать, но решать противоречия такого уровня, оставаясь внутри чужой для нас системы и играя по чужим для нас правилам, непродуктивно. более того, Россия никак не решит внутренний вопрос с навязанным из-за речки экономическим либерализЬмом, поражающим как ржа все отрасли экономики, - умы прежде всего, - ибо с головы всё начинается, и хорошее, и плохое. нет идеи объединяющей. народу бросили кость свободы как бы, но сорта колбасы и сыра в магазах это не свобода, это "хлеба и зрелищ" для пипла, дабы не бузил, а работал молча.