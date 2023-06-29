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В Новгородской области рюмка-предательница выдала предусмотрительного убийцу

В Новгородской области рюмка-предательница выдала предусмотрительного убийцу

Он, казалось бы, продумал и просчитал всё. Собрал в доме погибшего человека предметы, на которых могли остаться отпечатки пальцев, старательно протёр вилки-ложки, сунул в карман недопитую бутылку водки, до последнего окурка опорожнил пепельницу.

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