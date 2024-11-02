Патрушев: Запад всегда пытался вытеснить Россию с Чёрного моря

Николай Патрушев, помощник президента РФ и председатель Морской коллегии, в ходе рабочей поездки в Крым обсудил с командованием Военно-морского флота (ВМФ) и Черноморского флота вопросы обеспечения безопасности в Чёрном море.
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