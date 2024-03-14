Акционеры потребовали от Nestle увеличить продажи здоровых продуктов питания

Акционеры Nestle призвали компанию значительно увеличить продажи здоровых продуктов питания. Они упрекнули Nestle в том, что три четверти ее продаж приходится на вредное питание, компания заявила, что не согласна с этим утверждением.
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