Фейк: Россия набирает на службу наркозависимых, людей с тяжелыми заболеваниями и неопознанных лиц без документов

Валерий Фоменков

Опять и снова кастрюлеголовые бандер-овцы перепутали про наркоманов. Их набирают именно на бывшей украине, и здесь даже доказывать ничего не нужно. О чем вообще можно вести речь, если гауляйтером некогда процветающей республики назначен наркоман Зеленский?