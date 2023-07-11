Политика как она есть

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Фейк: Россия набирает на службу наркозависимых, людей с тяжелыми заболеваниями и неопознанных лиц без документов

Фейк: Россия набирает на службу наркозависимых, людей с тяжелыми заболеваниями и неопознанных лиц без документов

О чем фейк Россия набирает на армейскую службу наркозависимых, людей с тяжелыми заболеваниями и неопознанных лиц без документов.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Опять и снова кастрюлеголовые бандер-овцы перепутали про наркоманов. Их набирают именно на бывшей украине, и здесь даже доказывать ничего не нужно. О чем вообще можно вести речь, если гауляйтером некогда процветающей республики назначен наркоман Зеленский?
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Владимир Алтайцев
Верить укроСМИ это за гранью разума.
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