Фейк: Россия набирает на службу наркозависимых, людей с тяжелыми заболеваниями и неопознанных лиц без документов
О чем фейк
Россия набирает на армейскую службу наркозависимых, людей с тяжелыми заболеваниями и неопознанных лиц без документов.
Комментарии
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Опять и снова кастрюлеголовые бандер-овцы перепутали про наркоманов. Их набирают именно на бывшей украине, и здесь даже доказывать ничего не нужно. О чем вообще можно вести речь, если гауляйтером некогда процветающей республики назначен наркоман Зеленский?
Принцип: Обвиняй в том, что делаешь сам, в бандеростане ещё долго будет в ходу.
Верить укроСМИ это за гранью разума.
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