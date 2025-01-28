Quartz тихо публикует новостные статьи, созданные искусственным интеллектом

Quartz, международное издание деловых новостей, незаметно агрегирует отчеты других изданий, включая TechCrunch, чтобы публиковать статьи, созданные искусственным интеллектом, под заголовком «Quartz Intelligence Newsroom».
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