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Новости экономики России

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Снижение уровня обязательств по продаже экспортной выручки позволит стабилизировать курс рубля вблизи 90 за доллар

Правительство в пятницу опубликовало решение о снижении уровня обязательств по продаже экспортной выручки – если раньше экспортёры были обязаны зачислять на российские счета 80% своих доходов, то теперь эта цифра снижена до 60%.

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