Посетивший Киев Штайнмайер пообещал Зеленскому поставить дополнительную партию САУ PzH 2000 и РСЗО Mars II

Украинская армия в ближайшее время пополнится немецкими самоходными гаубицами и системами РСЗО. Поставку дополнительной партии вооружений и техники обещал Зеленскому президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, посетивший Киев с визитом накануне.
Украинская армия в ближайшее время пополнится немецкими самоходными гаубицами и системами РСЗО. Поставку дополнительной партии вооружений и техники обещал Зеленскому президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, посетивший Киев с визитом накануне.
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