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Пленный полковник ВСУ Кормянков раскритиковал поставку немецкого вооружения Украине

Пленный полковник ВСУ Кормянков раскритиковал поставку немецкого вооружения Украине

Федеральное агентство новостей Начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков, попавший в плен при попытке выйти с территории мариупольского завода «Азовмаш», прокомментировал поставку немецкого оружия и техники Украине.

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