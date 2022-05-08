Пленный полковник ВСУ Кормянков раскритиковал поставку немецкого вооружения Украине

Федеральное агентство новостей Начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков, попавший в плен при попытке выйти с территории мариупольского завода «Азовмаш», прокомментировал поставку немецкого оружия и техники Украине.