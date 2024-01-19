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Врач раскрыл секрет борьбы с зимней зандрой

Врач раскрыл секрет борьбы с зимней зандрой

Врач-терапевт Екатерина Клищенко рассказала, как бороться с угнетенным состоянием в зимний период В первую очередь, для борьбы с хандрой медик порекомендовала скорректировать распорядок дня, крайне важно соблюдать режим сна.

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