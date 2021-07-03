Дуэйн Уэйд высказался о дисквалификации американской бегуньи за марихуану

Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд высказал недовольство дисквалификацией американской бегуньи Ша’Кэрри Ричардсон за употребление марихуаны, а также обвинил лица, которые приняли этого решение, в том, что они сами употребляют или зарабатывают на этом.