Нежнейшие котлеты без грамма мяса: никто не поверит, что в основе только картошка и квашеная капуста

Это рецепт, который легко впишется в любое меню — от завтрака до ужина. Картофель и квашеная капуста в сочетании с луком и специями дают идеальную основу для котлет, которые вкусно подать с острым соусом или сметаной.
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