Машина зрения: в России разработали робота-поводыря с ChatGPT

Российские специалисты создали уникального робота-поводыря, рассказали «Известиям» авторы проекта. Кроме машинного зрения устройство использует языковую модель для чтения указателей, надписей на упаковках в магазинах.
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