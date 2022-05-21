Антироссийские санкции дестабилизируют всю мировую экономику — Решетников

Антироссийские санкции дестабилизируют всю мировую экономику, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников 21 мая в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
Антироссийские санкции дестабилизируют всю мировую экономику, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников 21 мая в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
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