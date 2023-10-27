Нет в европке адекватных политиков...

Я смотрю, что некоторые товарищи прямо счастливы, что в Словакии (а Словакия и Словения это две разных страны?) стал премьером "адекватный", по их мнению, политик Фицо, и радостливо постят новости в стиле "Фицо заявил, что Словакия не будет поставлять оружие Украине" (ну да, потому что она уже всё что могла поставила.
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