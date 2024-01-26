Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Я никому не советую становиться на пути России

Главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра принял участие в программе Сергея Веселовского «Политотдел»… Для тех, кому необходима свежая информация в онлайн-режиме, советуем подписаться: Рутуб ВКонтакте Одноклассники Телеграм Телеграмм-канал Андрея Ваджры .

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