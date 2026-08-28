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Татар-информ

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Рособрнадзор предложил обновить КИМ ЕГЭ по трем предметам

Рособрнадзор предложил обновить КИМ ЕГЭ по трем предметам

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) подготовил проект изменений в содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) Единого государственного экзамена.

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