Рособрнадзор предложил обновить КИМ ЕГЭ по трем предметам

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) подготовил проект изменений в содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) Единого государственного экзамена.
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