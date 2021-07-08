В Магаданской области продолжается акция «Каникулы с Общественным советом». По инициативе члена Общественного совета при УМВД, президента колымской Федерации стрелковых и военно–прикладных видов спорта, прапорщика полиции в отставке Дмитрия Плотникова спортсмены посетили Управление ГИБДД УМВД России по Магаданской области.