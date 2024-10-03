Хаббловская напряженность была подтверждена новыми наблюдениями с телескопа «Джеймс Уэбб»

Международная группа исследователей под руководством доктора Бренды Фрай из Университета Аризоны обнаружила редкую сверхновую типа Ia, получившую прозвище «Сверхновая H0pe», в галактическом скоплении PLCK G165.
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