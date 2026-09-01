Красота — очень страшная сила: как выглядел салон Элены Рубинштейн в 1936 году

В 1936 году предпринимательница Элена Рубинштейн открыла новый салон красоты в Нью-Йорке. Отбоя от клиенток не было — все хотели знать секреты красоты, и стать еще привлекательнее.
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