Валя Исаева, родившая в 11 лет, угрожает 21-летней дочери: «Чтоб ты сдохла»

20 лет назад вся страна поддерживала 11-летнюю Валю Исаеву, которая родила дочь Амину. Девочка утверждала, что будет лучшей матерью для ребенка и просила не заберить малышку.
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