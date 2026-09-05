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Показ фильма «Места тут тихие»

Показ фильма «Места тут тихие»

Северный флот в годы Великой Отечественной войны — это пространство, где суровая природа Заполярья усиливает и без того предельное напряжение боевой службы.

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