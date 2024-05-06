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Вечерний Новосибирск

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    Если наладить работу миграционных служб ,по аналогии с эмиратами,то проблема злоключений мигрантов исчезнет моменталь...Таджика-отца девя...

Таджика-отца девяти детей под конвоем выслали из Новосибирска

Таджика-отца девяти детей под конвоем выслали из Новосибирска

Уроженец Таджикистана Ганжалов, имеющий девятерых малолетних детей, прибыл на территорию РФ в январе 2024 года через Узбекистан, и далее через Казахстан.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Если наладить работу миграционных служб ,по аналогии с эмиратами,то проблема злоключений мигрантов исчезнет моментально.В СКФО таких страхов от мигрантов нет,просто миграционный контроль работает и отрабатывает свою зарплату.
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13 час.
МН
Михаил Наумов
Вот мы все и расплакались
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13 час.
NN
No Name
Как бы эти тараканы снова не заползли
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12 час.

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