Уроженец Таджикистана Ганжалов, имеющий девятерых малолетних детей, прибыл на территорию РФ в январе 2024 года через Узбекистан, и далее через Казахстан.
Таджика-отца девяти детей под конвоем выслали из Новосибирска
Комментарии
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Аким Воземчук
Если наладить работу миграционных служб ,по аналогии с эмиратами,то проблема злоключений мигрантов исчезнет моментально.В СКФО таких страхов от мигрантов нет,просто миграционный контроль работает и отрабатывает свою зарплату.
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13 час.
МН
Михаил Наумов
Вот мы все и расплакались
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13 час.
NN
No Name
Как бы эти тараканы снова не заползли
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12 час.
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