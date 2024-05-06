Таджика-отца девяти детей под конвоем выслали из Новосибирска

Аким Воземчук Если наладить работу миграционных служб ,по аналогии с эмиратами,то проблема злоключений мигрантов исчезнет моментально.В СКФО таких страхов от мигрантов нет,просто миграционный контроль работает и отрабатывает свою зарплату.

МН Михаил Наумов Вот мы все и расплакались