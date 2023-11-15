«Будет совсем другим»: АВТОВАЗ готовит замену Lada Largus

На второй квартал 2024 года АВТОВАЗ запланировал возобновление производства Lada Largus. Выпуск модели будет осуществляться на заводе в Ижевске, куда производство переехало с основной площадки автоконцерна в Тольятти.
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