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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вест Хэм» бесплатно подпишет Гидо Родригеса, игравшего 5 сезонов в «Бетисе». Хавбеком интересовалась «Барса»

Английский клуб согласовал условия контракта с 30-летним полузащитником. «Вест Хэм» запланировал медицинское обследование для футболиста, после чего стороны смогут подписать договор.

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