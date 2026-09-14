Ставки фрахта для трех основных типов судов продолжают расти

По данным Шанхайской фрахтовой биржи, на этой неделе ставки фрахта на рынках трёх основных типов судов международного рынка сухих балкерных перевозок продолжили расти, а индекс фрахтования сухогрузов на Дальнем Востоке сохранил восходящий тренд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым