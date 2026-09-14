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Вгудок

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Ставки фрахта для трех основных типов судов продолжают расти

По данным Шанхайской фрахтовой биржи, на этой неделе ставки фрахта на рынках трёх основных типов судов международного рынка сухих балкерных перевозок продолжили расти, а индекс фрахтования сухогрузов на Дальнем Востоке сохранил восходящий тренд.

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